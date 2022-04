Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,05 EUR +23,81% (04.04.2022, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,31 EUR +24,17% (04.04.2022, 13:40)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,31 USD +1,60% (01.04.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (04.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Erst vergangene Woche hätten die von Elon Musk angefeuerten Spekulationen rund um die Gründung einer eigenen Social-Media-Plattform für Schlagzeilen gesorgt. Aktuell müsse sich der Multi-Milliardär aber erst einmal mit einer ordentlichen Beteiligung an seinem Lieblings-Sprachrohr Twitter zufriedengeben. Für mächtig Aufsehen sorge jedoch auch das - wie man an dem vorbörslichen Plus der Twitter-Aktie von 25 Prozent eindrucksvoll ablesen könne.Kein Wunder, denn wie in einer heutigen SEC-Mitteilung von Twitter bekannt gegeben worden sei, halte der Elon Musk Revocable Trust von den rund 800,6 Millionen Twitter-Aktien rund 73,6 Million Stück. Musk, der alleiniger Trustee sei, halte damit rund 9,2 Prozent des Kurznachrichtendienstes und knapp viermal mehr als der Twitter-Gründer Jack Dorsey.Ab wann Musk begonnen habe, Twitter-Aktien zu kaufen, sei nicht bekannt. Am 14. März habe der Tesla-Gründer jedoch die Fünf-Prozent-Hürde überschritten und damit die Offenlegungspflicht für Twitter ausgelöst. Musk könnte die Papiere des Kurznachrichtendienstes damit beinahe auf ihrem 52-Wochen-Tief von 31,30 Dollar erwischt haben. Schlusskurs am 14. März sei 33,03 Dollar gewesen. Der reichste Mann der Welt dürfte damit rund 2,4 Milliarden Dollar für seine Twitter-Aktien auf den Tisch gelegt haben.Timing sei das Eine - Kurse würden das Andere diktieren. Die heftige Kursbewegung der Twitter-Aktie im vorbörslichen Handel hätte wohl nicht einmal ein Investment von Warren Buffett nach sich gezogen. Vielmehr könnte man meinen, dass Elon Musk gleich komplett zugegriffen habe. Mr. Market mache seinen Anhängern auf Reddit und Twitter damit vor, wie man schnell mächtige "Gains" einfahre. Denn ausgehend vom Schlusskurs am 14. März habe Musk schätzungsweise 1,2 Milliarden Dollar an Buchgewinn eingefahren.Die Twitter-Aktie ist aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: