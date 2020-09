Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

38,095 EUR -0,08% (30.09.2020, 16:07)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,76 USD +0,04% (30.09.2020, 16:11)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (30.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der US-Titel habe hat die Korrektur des Gesamtmarkts problemlos weggesteckt. Die Twitter-Aktie habe ihren steilen Anstieg fortgesetzt und habe nun die Gelegenheit aus einer langfristigen Konsolidierung auszubrechen. Seit 2017 habe sich das Papier zwischen 20 und 48 Dollar bewegt. Dabei habe der Aktienkurs ein Mehrfach-Top an der Widerstandszone zwischen 46 und 48 Dollar ausgebildet.Am vergangenen Mittwoch habe die Twitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch bei 46,82 Dollar erreicht, sei aber in den Folgetagen an der Hürde abgeprallt. Da die aktuelle Aufwärtsbewegung eine hohe Trendstärke (ADX-Indikator > 30 Prozent) aufweise, erscheine ein baldiger Ausbruch nach oben jedoch recht wahrscheinlich.Gelinge es die Widerstandszone nachhaltig zu überwinden, sei der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei 53,49 Dollar frei. Der nächste Widerstand stehe dann am Hoch von 2014 bei 55,99 Dollar.Komme es nun zum Ende der mehrjährigen Konsolidierung, locke die Twitter-Aktie mit einer großen Gewinnchance. Engagierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Anleger an der Seitenlinie können zugreifen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:38,15 EUR +0,63% (30.09.2020, 15:57)