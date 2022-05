Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,315 EUR +4,49% (26.05.2022, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,70 EUR +7,39% (26.05.2022, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,16 USD +3,91% (25.05.2022, 22:03)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (26.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Twitter-Aktie sei am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel in der Spitze knapp 10% nach oben gesprungen und natürlich habe Elon Musk seine Finger im Spiel gehabt. Denn der Tech-Milliardär wolle für die Übernahme laut einer SEC-Mitteilung zwar keine mit Aktien besicherten Kredite aufnehmen, aber den Betrag von 12,5 Mrd. USD auf andere Weise beisteuern.Der Verzicht auf die mit Aktien besicherten Kredite sei bereits erwartet worden, nachdem der Kurs der Tesla-Aktie deutlich gesunken sei. Nach der Umschichtung wolle Musk neben anderen Krediten nun 33,5 Mrd. USD beisteuern. Um diesen Betrag zu heben, habe er sich bereits verschiedene Investoren ins Boot geholt.Laut der Mitteilung wolle Musk auch mit dem langjährigen Twitter-Chef Jack Dorsey darüber sprechen, dass dieser seine Anteile in einen Deal einbringe, um nach Abschluss der Übernahme weiter an Twitter beteiligt zu sein. Dorsey halte nach jüngsten Angaben rund 2,5% an Twitter.Die Mitteilung an die US-Börsenaufsicht spreche dafür, dass Musk die Übernahme weiterverfolgt. Er selbst habe den Deal mit dem Verwaltungsrat für ausgesetzt erklärt, weil er vermute, dass der Anteil von Spam- und Bot-Accounts höher sei als die offiziellen Schätzungen von weniger als 5%. Twitter betone hingegen, dass Musk die Vereinbarung nicht einseitig auf Eis legen könne, und zeige sich entschlossen, sie durchzusetzen. Auf der Hauptversammlung von Twitter, die am Mittwoch abgehalten worden sei, sei die Übernahme dagegen kein Thema gewesen. Firmenchef Parag Agrawal habe sich aus regulatorischen Gründe nicht zu dem Deal äußern können.Musk kümmere sich scheinbar noch immer um die Finanzierung des Deals - das mache die Übernahme von Twitter wieder etwas wahrscheinlicher. Anleger sollten dennoch nicht auf ein solches Szenario setzen, auch wenn der Abstand zwischen aktuellem Twitter-Kurs von 39,25 USD und Übernahmeangebot von 52,40 USD verlockend erscheine, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: