Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,00 EUR +0,33% (11.05.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,70 EUR -2,57% (10.05.2022)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

47,26 USD -1,46% (10.05.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (11.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Ex-Präsident Donald Trump könne sich Hoffnungen machen, rechtzeitig zum Rennen ums Weiße Haus 2024 zu Twitter zurückkehren zu können. Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade dabei sei, Twitter zu übernehmen, würde Trump wieder auf die Plattform lassen. Die Entscheidung, Trump zu verbannen, sei "moralisch falsch und einfach nur dumm" gewesen.Dies habe Musk am Dienstag in einem Videointerview bei einer Veranstaltung der "Financial Times" erklärt.Trump sei bei Twitter verbannt worden, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet habe, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hätten. In den Wochen davor habe Trump die Stimmung mit Behauptungen angeheizt, ihm sei ein Wahlsieg gegen Joe Biden durch Betrug gestohlen worden.Trump habe vor Kurzem zwar bereits gesagt, er wolle nicht zu Twitter zurück, auch wenn er es dürfte. Die Präsenz auf der Plattform, wo er einst mehr als 80 Millionen Follower gehabt habe, könnte aber für eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 wichtig sein. Trump habe Twitter sehr aktiv genutzt, um seine Anhänger zu mobilisieren und Stimmung zu machen. Er versuche, eine eigene Social-Media-Plattform aufzubauen, die jedoch mit Anlaufproblemen kämpfe.Musk habe gesagt, Trumps Verbannung bei Twitter sei ein Fehler gewesen, weil ein großer Teil der US-Bevölkerung damit nicht einverstanden gewesen sei. Und es habe auch nicht dazu geführt, dass der Ex-Präsident sich nicht mehr Gehör habe verschaffen können.Die Aktie von Twitter entferne sich derweil aber weiter von dem von Elon Musk gebotenen Übernahmekurs von 54,20 Dollar. Am Dienstagabend notiere das Papier rund ein Prozent im Minus bei 47,51 Dollar.Bereits investierte Anleger können an Bord bleiben, ein Neueinstieg bietet sich angesichts des aktuell eher begrenzten Potenzials nicht mehr auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AFX