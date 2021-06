XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

53,09 EUR +3,19% (22.06.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

63,725 USD +2,85% (22.06.2021, 19:11)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Nigerias Regierung sei bereit, sich mit Vertretern von Twitter zu treffen, um die Aussetzung des Kurznachrichtendienstes in dem westafrikanischen Land zu besprechen. Das habe das Ministerium für Information und Kultur mitgeteilt. Twitter habe um das Treffen gebeten, "um einen Weg nach vorne zu finden", habe der Sprecher des Ministeriums, Segun Adeyemi, gesagt. Der Staat mit mehr als 200 Mio. Einwohnern werde eine Delegation von sechs Ministern schicken, habe es geheißen. Wann und wo das Treffen stattfinden solle, sei zunächst noch unklar gewesen.Wenige Stunden zuvor habe der Gerichtshof der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas am Dienstag entschieden, Nigeria dürfe keine Personen "einschüchtern, sanktionieren, verhaften oder strafrechtlich verfolgen", die Twitter in der größten Demokratie Afrikas nutzen würden. Nigerias Regierung habe Twitter am 4. Juni auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, nachdem die Plattform einen kontroversen Tweet des Präsidenten Muhammadu Buhari über den nigerianischen Bürgerkrieg gelöscht und das Konto des Staatschefs für zwölf Stunden suspendiert habe. Das Ministerium habe keinen konkreten Grund für die Suspension genannt, habe allerdings darauf verwiesen, dass die Plattform immer wieder für Aktivitäten genutzt werde, die imstande seien, Nigerias Existenz zu untergraben. Die nationale Rundfunkkommission habe die Nutzung von Twitter für Informationszwecke daraufhin als "unpatriotisch" erklärt. Bürgern, die die Twitter-Sperre der Regierung umgehen würden, sei Strafverfolgung angedroht worden. Die Regierung habe im Juni ein Konto bei dem indischen Twitter-Konkurrenten Koo eröffnet.Unabhängig vom Streit in Nigeria wolle Twitter mit neuen Diensten und Features neue Umsatzquellen erschließen. Bis zum Jahr 2023 sollten sich die Umsätze verdoppeln. Ein Ziel, das sich das Twitter-Management selbst gesetzt habe. Für die Twitter-Aktie seien stabilere, weil diversifiziertere Umsätze langfristig positiv zu werten. Anleger sollten im laufenden Aufwärtstrend entlang der GD200 dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:53,18 EUR +2,29% (22.06.2021, 19:25)