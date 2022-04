NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

50,3802 USD +2,96% (25.04.2022, 15:48)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (25.04.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktien stiegen vorbörslich um 5% aufgrund eines möglichen Deals mit Musk - AktiennewsDie Aktien von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) legten vorbörslich um 5% zu, nachdem Reuters berichtet hatte, dass sich der Social-Media-Riese mit Elon Musk auf ein Übernahmeangebot in Höhe von 54,20 USD pro Aktie in bar einigen könnte, so die Experten von XTB.Dies entspreche dem Preis, den der CEO von Tesla als sein "bestes und letztes" Angebot bezeichnet habe. Dies geschehe einen Tag, nachdem der Vorstand des Unternehmens Berichten zufolge am Sonntag zusammengekommen sei, um ein Übernahmeangebot von Elon Musk zu erörtern, der sich bereits eine Finanzierung in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar gesichert habe. Twitter könnte den Deal im Laufe des heutigen Tages bekannt geben, sobald der Vorstand zusammengekommen sei, um den Twitter-Aktionären die Transaktion zu empfehlen, so Reuters.Die Aktie von Twitter (TWTR.US) sei vorbörslich stark angestiegen und nähere sich derzeit dem 50% Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle. Das nächste Ziel für Käufer könnte bei 54,20 USD liegen. (Quelle: xStation 5)Börsenplätze Twitter-Aktie:47,515 EUR +4,79% (25.04.2022, 16:01)XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:46,945 EUR +4,14% (25.04.2022, 15:47)