Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(17.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Victor Anthony von Aegis Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Victor Anthony, Analyst von Aegis Capital, die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nunmehr zum Kauf.Die Analysten von Aegis Capital sehen bei Twitter Inc. in 2018 einen Umschwungpunkt. In 2019 sei im Werbebereich wieder ein zweistelliges Wachstum möglich. Außerdem mache die Entscheidung von Facebook, öffentlichen Inhalten weniger Gewicht beizumessen, Twitter zu einer wertvolleren Ressource für Videos und News und zu einem attraktiveren Übernahmekandidaten.Analyst Victor Anthony geht von einem stärkeren Wachstum der monatlich aktiven Nutzer aus und rechnet mit steigenden Margen.Abgesehen davon bestehe auch die Möglichkeit, dass die Twitter-Aktie in den S&P 500 aufgenommen werde. Im Vergleich zu Facebook sei der Titel nicht unbedingt als teuer anzusehen.