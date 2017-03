ISIN Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (23.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktie: Noch keine Trendwende - AktienanalyseWer bei Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) auf eine Trendwende spekuliert hatte, wurde bitter enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schwarze Zahlen seien noch immer nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im vierten Quartal habe sich der Verlust um fast das Doppelte auf 90 Mio. US-Dollar erhöht. Die Zahl der Nutzer sei zudem nur leicht gewachsen. Und der Umsatz sei so wenig wie nie seit dem Börsengang 2013 gestiegen. Rund 13 Prozent sei es in den vergangenen drei Monaten abwärts gegangen. Nicht einmal die Gedankenspiele um einen Verkauf an Snap hätten dem Kurs neues Leben einhauchen können. Dabei seien die Spekulationen grundsätzlich nicht abwegig. Wofür sollte Snap das Geld aus dem Börsengang ausgeben, wenn nicht für Expansion? (Ausgabe 11/2017)Börsenplätze Twitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Twitter-Aktie:13,91 EUR +0,98% (23.03.2017, 11:54)13,899 EUR +0,60% (23.03.2017, 11:42)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:14,98 USD +3,03% (22.03.2017, 21:02)