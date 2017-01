NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Michael Nathanson vom Investmenthaus MoffettNathanson die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nunmehr zu verkaufen.Die Abgänge im Top-Management seien nicht adäquat nachbesetzt worden. Die Transformation in Richtung des Streamings von Sportevents werde wahrscheinlich fehlschlagen, da sich die NFL nach neuen Optionen umsehe.Marktrecherchen würden darauf hindeuten, dass das US-Wachstum im vierten Quartal negativ sein könne.Im Falle des Anlegens gleicher Maßstäbe wie bei der Internet Peer-Group sollte der Aktienkurs von Twitter Inc. eher im einstelligen Bereich liegen, so die Einschätzung von Analyst Michael Nathanson.