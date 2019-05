Kursziel

Twitter-Aktie

(USD) Rating

Twitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 46 buy UBS Eric J. Sheridan 23.04.2019 46 overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 24.04.2019 46 buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 23.05.2019 45 buy Cascend Securities - 27.03.2019 44 outperform Oppenheimer Jason Helfstein 24.04.2019 44 buy Guggenheim Securities Michael Morris 25.04.2019 43 buy MKM Partners Rob Sanderson 11.02.2019 42 hold Canaccord Adams - 24.04.2019 42 neutral Macquarie Research Benjamin Schachter 18.07.2018 42 market perform Wells Fargo Advisors Peter Stabler 03.07.2018 42 buy BTIG Richard Greenfield 13.02.2019 41 buy Aegis Capital - 29.10.2018 38 sector perform RBC Capital Markets Mark S. Mahaney 23.04.2019 37 neutral Wedbush Securities Michael Pachter 30.07.2018 36 market perform Cowen and Company John Blackledge 24.04.2019 36 buy Goldman Sachs Heath P. Terry 07.02.2019 33 neutral Instinet Mark Kelley 30.04.2019 33 neutral Robert W. Baird Colin Sebastian 08.02.2019 31 neutral Nomura Mark Kelley 31.07.2018 30 hold SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 30.07.2018 29 hold Deutsche Bank Lloyd Walmsley 22.10.2018 29 neutral Atlantic Equities James Cordwell 27.04.2018 27 underweight Barclays - 26.10.2018 25 underperform Mizuho Securities USA James Lee 30.07.2018 24 hold Pivotal Research Brian Wieser 12.10.2018 21 sell MoffettNathanson Michael Nathanson 17.09.2018

NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,03 USD -4,02% (23.05.2019, 16:09)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (23.05.2019/ac/a/n)





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nach den Q1-Quartalszahlen 2019 zu? 46 oder 21 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Twitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Twitter Inc. hat am 23. April 2019 die Zahlen für das 1. Quartal 2019 veröffentlicht. Diese sind sehr gut ausgefallen. Der Umsatz stieg um ca. 18,3% auf 787 Mio. USD an. Der Gewinn je Aktie betrug 0,37 US-Dollar. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte um 9 Millionen.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Quartalszahlen zur Twitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Twitter-Aktie auf einen Blick:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:33,295 EUR -4,75% (23.05.2019, 16:08)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:33,115 EUR -4,46% (23.05.2019, 16:22