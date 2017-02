Xetra-Aktienkurs Twintec-Aktie:

0,402 EUR -0,74% (03.02.2017, 09:14)



ISIN Twintec-Aktie:

DE000A0LSAT7



WKN Twintec-Aktie:

A0LSAT



Ticker-Symbol Twintec-Aktie:

TIN



Kurzprofil Twintec AG:



Die Twintec AG (ISIN: DE000A0LSAT7, WKN: A0LSAT, Ticker-Symbol: TIN) ist ein führender Anbieter von Produkten zur Abgasnachbehandlung wie SCR-Systeme und aktive und passive Rußpartikelfilter zur Ausrüstung bei Herstellern und zur Nachrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich dabei über die drei Tochtergesellschaften Twintec GmbH, Interkat GmbH und Baumot AG in die beiden Bereiche "Retrofit" (Nachrüstung) und "OEM" (Erstausrüstung). Daneben bietet Twintec über die Tochtergesellschaft Interkat GmbH katalytische Beschichtungsleistungen für verschiedene weitere industrielle Anwendungen an. Die Baumot AG ist globaler Spezialist für Emissionstechnologie und damit verbundene Servicedienstleistungen. Mit eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassungen in vielen Ländern Europas und in den USA sowie über 300 Vertriebs- und Servicepartner weltweit bietet Baumot effiziente Lösungen zur Reduktion von Abgasemissionen. (03.02.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Twintec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Twintec-Aktie (ISIN: DE000A0LSAT7, WKN: A0LSAT, Ticker-Symbol: TIN) ab.Die Twintec AG melde Insolvenzen ihrer Kontec GmbH-Gesellschaften. Auswirkungen auf die Twintec selbst oder das operative Geschäft solle die Pleite dieser Firmen nach Angaben des Vorstands keine haben. Erst im Herbst 2015 sei ausgerechnet die Übernahme der Kontec für 7 Mio. Euro in Twintec-Aktien ganz fröhlich gefeiert worden. Nach nicht einmal 2 Jahren sei die Gesellschaft nun pleite. Kein gutes Zeichen sei ebenfalls, dass sich Aufsichtsratschef Metehan Sen bei Twintec ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt per Ende Januar 2017 aus dem Staub mache. Sen sei Investmentbanker bei der damaligen Sal. Oppenheim und danach CEO der Immobiliengesellschaft Franconofurt gewesen. Die Twintec-Aktie sei an der Börse bereits kräftig abgestürzt und sei ein Pennystock.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse von jeglichen Turnaround-Spekulationen in der Twintec-Aktie ab. (Analyse vom 03.02.2017)