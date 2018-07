Aus Sicht der meisten Ökonomen biete die Konjunkturabkühlung dagegen die Chance, einen weiteren Anstieg des Leistungsbilanzdefizits zu begrenzen und die hohe Inflation nicht noch weiter aus dem Ruder laufen zu lassen. Im Juni sei die Inflationsrate überraschend stark von 12,2% auf 15,4% und damit auf den höchsten Wert seit Oktober 2003 gestiegen. Überraschenderweise sei die Türkische Lira nach diesen Zahlen nicht erneut in den Sinkflug übergegangen. Schon in den vergangenen Wochen habe sie sich trotz weiterhin volatilen Handels im Trend nicht weiter abgeschwächt. Dies sei nach Einschätzung der Analysten darauf zurückzuführen, dass die Lira mittlerweile auch in realer Betrachtung ein historisch niedriges Bewertungsniveau erreiche, auf dem spekulativ orientierte Anleger nun wieder kaufen würden.



Um eine nachhaltige Erholung des Wechselkurses zu erreichen, müsste vor allem ein Ende der negativen Dynamik in der Leistungsbilanz zu erkennen sein. Zudem müsste Erdogan wirtschaftlicher Stabilität gegenüber Wirtschaftswachstum eine höhere Priorität einräumen. Dazu würde auch gehören, der Notenbank Autonomie zuzugestehen. Die bisherigen Beschlüsse und Ernennungen des Präsidenten nach seinem Machteintritt würden aber auf die Verfestigung der bisherigen Politik deuten, sodass die Analysten im weiteren Jahresverlauf mit weiteren Verlusten für die Türkische Lira rechnen würden. Würden die Verluste erneut eine starke Dynamik gewinnen, dürfte sich die Notenbank gezwungen sehen, den Leitzins über das aktuelle Niveau von 17,75% hinaus anzuheben.



Die Wirtschaft sei in den vergangenen Jahren immer wieder durch innen- und außenpolitische Unsicherheiten belastet worden. Gemessen daran habe sie sich robust gezeigt und dürfte mittelfristig Wachstumsraten von um die 5% aufweisen. Das Risiko einer deutlichen Konjunkturabschwächung sei allerdings infolge der Finanzmarktunsicherheiten gestiegen. Die hartnäckig hohe Inflation und das hohe Leistungsbilanzdefizit, hätten die Währung unter Druck gebracht und zu einem Anstieg der Finanzierungskosten geführt. Das Verhältnis zu den wichtigen Partnern USA und EU sei schwer belastet.



Politische Fehlentwicklungen, das chronisch hohe Leistungsbilanzdefizit, steigende Auslandsverschuldung und der Glaubwürdigkeitsverlust der Geldpolitik hätten dazu geführt, dass die drei großen Ratingagenturen die Türkei in den vergangenen Jahren herabgestuft hätten, zuletzt S&P im Mai auf BB- und Moody's mit der Vergabe eines "Watch negative". Der innen- und außenpolitische Kurs sowie der unausgewogene wirtschaftspolitische Mix würden die Ratingagenturen in absehbarer Zeit an ihrer kritischen Haltung zur Türkei festhalten lassen. (Ausgabe vom 10.07.2018) (11.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Recep Tayyip Erdogan wurde bei der Präsidentschaftswahl am 24. Juni klar im Amt bestätigt, so die Analysten der DekaBank.Er habe bereits in der ersten Runde 52,6% der Stimmen erhalten und damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Muharrem Ince von der CHP gelegen, der auf 30,6% gekommen sei. Auch im Parlament könne sich Erdogan weiterhin auf eine Mehrheit stützen. Allerdings sei er zukünftig auf die Unterstützung der nationalistischen MHP (11,1%) angewiesen, da seine AKP nur noch auf 42,6% der Stimmen gekommen sei. Der Einfluss der MHP dürfte sich außenpolitisch negativ auswirken, da sie insbesondere in der Kurden- und Zypernpolitik eine harte Linie verfolge.