Wien (www.aktiencheck.de) - In der Türkei hat Präsident Erdogan bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie von Beginn an das Aufrechterhalten der wirtschaftlichen Aktivität priorisiert, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Inzwischen würden die Fallzahlen deutlich steigen. Wie nahezu überall gebe es Zinssenkungen und Staatshilfen. Unterstützend für die Türkei sei sicherlich der stark gesunkene Ölpreis, sowohl für Inflation als auch Leistungsbilanz. Gleichwohl bleibe die Türkei sehr anfällig aufgrund der unverändert hohen Abhängigkeit von ausländischem Kapital. Zwar habe sich die Leistungsbilanzsituation in den letzten Jahren etwas verbessert, doch das Grundproblem bestehe weiter.



Durch den hohen Anteil des Tourismus in der türkischen Volkswirtschaft würde eine anhaltende Pandemie die Türkei wirtschaftlich natürlich besonders hart treffen, sowohl binnenwirtschaftlich als auch bei den Deviseneinnahmen. Die Türkische Lira zeige sich entsprechend schwach und habe gegenüber dem Dollar wieder ihre Allzeittiefs von 2018 erreicht. Der türkische Aktienmarkt habe im April kräftig zugelegt, der Aktienindex in Istanbul sei um mehr als 11% gestiegen. (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)



