Das größte Risiko für eine erneute Abwertung der Türkischen Lira sei die Politik von Erdogan und die Schwächung der Zentralbank infolge dieser Politik. So argumentiere der neue Zentralbankgouverneur wie Erdogan, dass niedrige Zinsen zu niedriger Inflation führen würden. Die Ungeduld mit Blick auf den Truppeneinmarsch in Nordsyrien zeige, dass Erdogan weiterhin die Konfrontation mit den Kurden suche, um im Inland Unterstützung zu erhalten, was ihn in Konflikt mit den USA und der Europäischen Union bringen würde.



Der Konflikt mit den USA dürfte sich spätestens dann wieder verschärfen, wenn das aus Russland bezogene Luftabwehrsystem in Betrieb genommen werde, was nach türkischen Angaben im April nächsten Jahres der Fall sein könnte. Bereits auf der nächsten Sitzung des Zentralbankrats sei eine weitere Zinssenkung zu erwarten. Dafür spreche die anhaltende Schwäche der türkischen Wirtschaft, für die der PMI (für das Verarbeitende Gewerbe) im Juli mit einem Rückgang auf 46,7 Punkte einen Beleg geliefert habe. Zudem dürfte die Inflationsrate im August von zuletzt 16,7% deutlich fallen, da der Höhepunkt der Währungskrise im August 2018 gelegen habe und hier somit ein starker Basiseffekt wirke.



Der Währungsverfall 2018 habe zu deutlich steigenden Finanzierungskosten und zu einem Anstieg der Insolvenzen geführt. Die Investitionstätigkeit werde noch für einige Quartale unter der schwachen Kreditvergabe der Privatbanken leiden. Die Verbraucher würden von dem starken Preisanstieg belastet, auch wenn die Inflationsrate langsam sinken sollte. Langfristig müsste die Türkei ihr Wachstumsmodell stärker auf Exporte ausrichten, um das Problem in der Leistungsbilanz nachhaltig in den Griff zu bekommen.



Politische Fehlentwicklungen, das hohe Leistungsbilanzdefizit, steigende Auslandsverschuldung und der Glaubwürdigkeitsverlust der Geldpolitik hätten dazu geführt, dass die drei großen Ratingagenturen die Türkei in den vergangenen Jahren herabgestuft hätten. S&P (auf B+) und Moody’s (auf B1) hätten das Rating in den Single-B-Bereich gesenkt, was zuvor seit 2005 nicht mehr der Fall gewesen sei. (13.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem Jahrestief am 9. Mai hat die Türkische Lira gegenüber dem US-Dollar rund 11% an Wert gewonnen und ist damit in den vergangenen drei Monaten die stärkste Währung weltweit, so die Analysten der DekaBank.Für die Analysten überraschend hätten weder die Entlassung von Notenbankchef Cetinkaya durch Präsident Erdogan noch die massive Zinssenkung der Notenbank von 24% auf 19,75% unter Cetinkayas Nachfolger Uysal zu nachhaltigem Druck auf die Lira geführt. Mehrere Gründe dürften für die anhaltende Stärke verantwortlich sein: Erstens sei die Lira nach der Währungskrise des vergangenen Jahres weiterhin sehr günstig bewertet, wenn man den realen effektiven Wechselkurs zum Maßstab nehme. Diese niedrige Bewertung drücke sich auch in anhaltend niedrigen Importen aus, die dazu geführt hätten, dass sich zweitens die Leistungsbilanz deutlich verbessert habe.