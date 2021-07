XETRA-Aktienkurs TubeSolar-Aktie:

4,008 EUR +0,55% (12.07.2021, 14:59)



ISIN TubeSolar-Aktie:

DE000A2PXQD4



WKN TubeSolar-Aktie:

A2PXQD



Ticker-Symbol TubeSolar-Aktie:

9TS



Kurzprofil TubeSolar AG:



Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS) ist das Ergebnis einer erfolgreichen Transformation der früheren OSRAM®/LEDVANCE® Leuchtstoffröhrenfertigung zur Photovoltaikröhrenfertigung in Augsburg. Die patentgeschützte Technologie wird seit 2019 zur Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt.



Der Unternehmenssitz von TubeSolar befindet sich auf dem ehemaligen Firmengelände des OSRAM®-Werks in Augsburg. Mit Reiner Egner und Jürgen Gallina als kaufmännische und technische Vorstände verfügt die TubeSolar AG über zwei erfahrene Firmenlenker an der Spitze. Während Jürgen Gallina über 20 Jahre in technischen Leitungsfunktionen bei OSRAM® tätig war, ist Reiner Egner seit Jahren ein versierter leitender Experte im Bereich Projektfinanzierung und -entwicklung. (12.07.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - TubeSolar-Aktienanalyse von Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS).TubeSolar habe den Jahresbericht 2020 vorgelegt. Wie erwartet habe das Unternehmen, das eine innovative Agrar-PV-Technologie entwickle, keine Umsätze generiert. Das EBIT habe sich auf EUR-2,3 Mio. belaufen, und das Nettoergebnis habe EUR-1,4 Mio. betragen. Die Ergebnisse hätten über den Analystenschätzungen gelegen, da Verzögerungen im Modulzertifizierungsprozess den Aufbau und die Inbetriebnahme der geplanten 20 MW-Produktionslinie nach hinten schieben würden, was zu einem langsameren Personalaufbau und niedrigeren OPEX geführt habe. Der Analyst rechne nunmehr mit dem Abschluss des Zertifizierungsprozesses Ende 2021 und der Inbetriebnahme der Produktionslinie in H2/22. Er habe seine Prognosen an die Verzögerung angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 7,70 (bisher: EUR 9,40).Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung für die TubeSolar-Aktie. (Analyse vom 12.07.2021)Börsenplätze TubeSolar-Aktie: