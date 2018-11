Linz (www.aktiencheck.de) - In Tschechien dürfte in diesem Jahr die Wirtschaft stärker als 3,0% wachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die leicht schwächere Erwartung für 2019 impliziere den ausgeprägten Fachkräftemangel. Mit einer Arbeitslosenrate von 3,2% stelle Tschechien den besten Wert im EU Vergleich. Die Inflation liege mit gut 2,0% etwas über dem Handlungsbedarf der Notenbank. Diese dürfte im ersten Quartal 2019 erneut an der Zinsschraube drehen. Der Zinsabstand zum Euro könnte dann auf 2,0% steigen. Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung trete der EUR/CZK (Tschechische Krone)-Kurs seit einem Monat auf der Stelle und bewege sich innerhalb 25,75 bis 25,95 seitwärts. Eine Deckelung könnte am oberen Ende bevorstehen. Für eine stärkere Krone wäre ein nachhaltiger Kurs unter 25,75 notwendig. Gehe es nach den Bankenumfragen, dann sollte die Krone noch 2018 Richtung 25,60 tendieren, um dann 2019 noch fester zu werden. (14.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.