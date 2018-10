Linz (www.aktiencheck.de) - Die Industrieproduktion mit +1,90% zum Vorjahr und auch die Einzelhandelsumsätze mit einem Plus von 2,50% zum Vorjahr lagen im September in Tschechien deutlich unter den Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Mit einem Wirtschaftswachstum von 2,40% im zweiten Quartal scheine der Zenit überschritten zu sein. Seit Mitte September sei der Euro zur Tschechischen Krone (CZK) stetig angestiegen und könnte bald das Jahreshoch bei 26,18 erreichen. Aktuell notiere EUR/CZK (ISIN EU0006169831/ WKN 616983) bei 25,82 unter Banken. (16.10.2018/ac/a/m)





