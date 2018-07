Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in vollem Gange und auch Europa bereitet sich darauf vor, noch stärker ins Visier von Donald Trumps Strafzöllen zu geraten, so die Experten von LYNX Broker.



Dabei komme den Plänen des US-Präsidenten jetzt jedoch ein neues Hindernis in die Quere: Der starke US-Dollar, der US-Produkte im Ausland deutlich verteuere und damit unattraktiver mache. Chinas Yuan hingegen habe gegenüber dem Dollar in den letzten Tagen eine regelrechte Talfahrt hingelegt, wodurch chinesische Produkte gerade in Amerika interessanter, weil billiger würden. Das stehe den Zielen von Donald Trumps Handelskrieg natürlich diametral entgegen - schließlich sollten ja weniger Produkte aus dem Ausland und insbesondere aus China, in die USA importiert werden. Da wundere es kaum, dass der Präsident eine Verschwörung gewittert und in einem seiner berühmt-berüchtigten Tweets China und der EU vorgeworfen habe, ihre Währungen und Zinssätze ganz gezielt zu manipulieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den USA zu verschaffen.



"Präsident Trumps Handelskrieg verläuft bislang nicht ganz so einfach und erfolgreich, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Nun hat er einen neuen Schuldigen dafür gefunden und damit ein weiteres Schlachtfeld eröffnet. Seine Worte lassen erkennen, dass er der Meinung ist, dass China und die EU einen Währungskrieg gegen die USA eröffnet haben", erkläre Sascha Sadowski, Finanzexperte beim Online-Broker LYNX. Ganz von der Hand zu weisen sei dieser Verdacht allerdings nicht, zumindest was China betreffe. (24.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.