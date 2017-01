Nach Auffassung der Analysten sollte der Aktienmarkt nicht darauf setzen, dass die neue Wirtschaftspolitik in Washington das Wachstum in den USA schon im laufenden Jahr nachhaltig erhöhen können werde. Zwar würden auch die Zahlen zu verschiedenen Stimmungsindikatoren für die US-Wirtschaft in Richtung einer verbesserten Wirtschaftslage deuten, dennoch dürfe man nach Einschätzung der Analysten keinesfalls in Euphorie verfallen. Zudem sei in dieser Woche mit erfreulichen Nachrichten zu beiden ISM-Einkaufsmanagerindices zu rechnen. Beim ISM PMI Manufacturing würden die Analysten im Berichtsmonat Januar beispielsweise mit einem Wert von immerhin 55,0 Punkten rechnen. Damit würde eine anhaltende Stimmungsverbesserung in der US-Industrie signalisiert.



Man dürfe die weiteren Aussichten nun aber auch nicht zu optimistisch bewerten; positive Effekte der Steuersenkungen seien selbst im 2. Halbjahr kaum zu erwarten. Die Infrastrukturmaßnahmen der neuen US-Regierung würden - wenn sie überhaupt hinreichende Unterstützung im Kongress finden könnten - erst ab 2018 stützende Wirkungen auf die ökonomische Aktivität in den Vereinigten Staaten haben. Ein überschwänglicher Optimismus sei nach Auffassung der Analysten jedoch selten ein guter Ratgeber für Anleger.



Da Risiken momentan von den Marktteilnehmern in zu starkem Ausmaß ausgeblendet würden, würden wohl schon gewisse Rückschläge drohen. Vor allem US-Aktien seien derzeit zudem nicht mehr günstig bewertet. Folglich könnte man weiterhin über Gewinnmitnahmen nachdenken. Bei den Dividendenpapieren sei jedoch generell gesprochen wohl noch keine Spekulationsblase zu beobachten; angesichts des vor allem in Euroland weiterhin niedrigen Zinsniveaus sollten Rückschläge daher also zum Wiedereinstieg in die Asset-Klasse Aktien genutzt werden.



Einige asiatische Aktienmärkte (u.a. Hong Kong, China, Malaysia, Südkorea, Singapore, Taiwan) seien heute feiertagsbedingt geschlossen (chinesisches Neujahr). Erst mit Verzögerung könnte sich hier der Druck entfalten, den es nach dem Wochendende auf andere Märkte wie etwa in Japan gegeben habe. Shanghai sei die ganze Woche geschlossen, Hong Kong mache am 1. Februar wieder auf. Dabei seien die letzten Tage für die Dividendenpapieren in Asien eigentlich durchwegs positiv verlaufen. Kein größerer Markt habe Wochen-Wertverluste gemeldet. Die Politik Donald Trumps, insbesondere durch den Einreiseerlass, sende jedoch auch Schockwellen in die Wirtschaft Asiens. Tokio habe zum Wochenbeginn entsprechend ein halbes Prozent abgegeben. (30.01.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem er zuletzt für deutlichen Auftrieb gesorgt hat, scheint Donald Trump nun eher zu einem Belastungsfaktor für die Kurse der Dividendenpapiere zu werden, so die Analysten der Nord LB.Zum Start der neuen Handelswoche entferne sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) somit von der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Hoffnungen auf Deregulierungsmaßnahmen und Steuersenkungen in den USA hätten in der vergangenen Woche noch stützend gewirkt. Verunsicherungen bezüglich der Handelspolitik der neuen US-Regierung unter Donald Trump seien somit zunächst in den Hintergrund getreten. Damit sei der Handel an den internationalen Aktienmärkten durch einen großen Optimismus geprägt gewesen. Probleme seien weitgehend ausgeklammert worden. Zu nennen wären in diesem Kontext beispielsweise ein möglicher Handelskrieg der USA mit China und eine vielleicht schon zu ambitionierte Erwartungshaltung der Marktteilnehmer beim Blick auf das reale Wachstum der US-Wirtschaft. Diese Sorgen würden nun wieder stärker in den Fokus rücken, was auf die Kurse drücke.