Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar zählte wie auch das Britische Pfund in den letzten Wochen zu den Verlierern, so die Analysten der Helaba.



Rohstoffwährungen hätten zulegen können. In den Schwellenländern habe die Türkische Lira (TRY) deutlich nachgegeben, während sich der Mexikanische Peso (MXN) erholt habe.



Der US-Dollar habe nach seinem Höhenflug einen Dämpfer erhalten. Nicht zuletzt Trumps Aussagen über dessen Überbewertung hätten den Greenback belastet. Zudem seien in den USA die Reflationsfantasien und damit die Zinserwartungen abgeebbt. Die US-Notenbank werde ihren behutsamen Erhöhungskurs wohl beibehalten. Die protektionistischere Ausrichtung der US-Politik werde der Währung vermutlich mehr schaden. Der Euro-US-Dollar-Kurs dürfte sich weiter erholen. (06.02.2017/ac/a/m)





