"Trübsal blasen" an europäischen Börsen angesagt - Ölpreise im Aufwind

Ganz anders hätten sich die Aktienmärkte jenseits des Atlantiks verhalten: Nach einem recht holprigen Handelsstart hätten die Bullen die Bären klar niederringen und der Wall Street wieder einmal Kursanstiege auf breiter Basis verschaffen können. Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York scheine sich im September deutlich aufgehellt zu haben. Der Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe sei im Vergleich zum Vormonat um 16 Punkte auf 34,3 überraschend kräftig angestiegen, wohingegen der Analystenkonsens von einem leichten Rückgang auf 18 Punkte ausgegangen sei. Aber auch die Daten für die Industrieproduktion im August hätten mit 0,4% einen moderaten Anstieg gezeigt und selbst die Kapazitätsauslastung habe auf 76,4% leicht zulegen können. Dementsprechend gesucht gewesen seien vor allem konjunktursensitive Sektoren wie Energie, Industrie sowie Rohstoffunternehmen, wobei der Öl- und Gassektor angesichts eines deutlich steigenden Ölpreises zusätzlichen Rückenwind bekommen habe.



Der Datenkalender für Europa sei heute zwar leer, dafür stünden aber für die USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly Fed Index sowie die Einzelhandelsumsätze für August auf der Agenda.



Am Rohstoffsektor hätten sich gestern vor allem die Ölpreise im Aufwind befunden: Sowohl die Nordseesorte Brent als auch die für die USA wichtige Sorte West Texas Intermediate (WTI) hätten deutlich zulegen können und würden sich aktuell am höchsten Stand seit Ende Juli befinden. Die Ölpreise hätten vor allem von einem unerwartet starken Abbau der US-Rohölbestände und der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage im Zuge des Impffortschritts gegen COVID-19 profitiert. Der Goldpreis habe vom gestrigen Sentiment nicht profitieren können und handele aktuell knapp unter der Marke von USD 1.800 je Feinunze.



Die asiatischen Märkte würden heute Morgen gemischt notieren: Während die Aktien aus Singapur, Indien, Thailand und Australien leicht zulegen könnten, würden sich der japanische TOPIX sowie die chinesischen Festlandbörsen leicht im Minus befinden. Den größten Abgabedruck habe aber wieder einmal die Börse aus Hongkong verspürt, was auch an den großen Internettiteln (Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA), Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) etc.) nicht spurlos vorübergehe.





An den europäischen Börsen war gestern wieder "Trübsal blasen" angesagt: Der deutsche DAX-Index (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,7 % klar unter der Marke von 15.700 Punkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings habe er sich damit zumindest noch besser als das europäische Börsenbarometer EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) halten können, das in einem generell schwachen Umfeld 1,1% nachgegeben habe. Auch die nach zwei Monaten mit rückläufiger Entwicklung wieder etwas erstarkte und klar über den Prognosen liegende Industrieproduktion für Juli in der Eurozone habe das Sentiment nicht wirklich verbessern können. Als klar positiv hervorzuheben sei aber, dass sich der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) von den negativen Vorgaben seiner europäischen Pendants eindeutig habe abkoppeln können und zur Schlussglocke ein marginales Plus über die Ziellinie habe retten können.