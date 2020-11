Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Dass das US-BIP nach dem desaströsen zweiten Quartal im dritten Jahresabschnitt wieder ordentlich Fahrt aufgenommen hat, wurde zwar erwartet, aber das robuste US-Wachstum ändert nichts an der anhaltenden Verunsicherung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kein Wunder daher, dass vermeintlich sichere Anlagehäfen wie beispielsweise Gold weiterhin gefragt seien und konjunktursensible Rohstoffe eher gemieden würden. Kupfer, das aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seit jeher als verlässlicher Konjunktur-Seismograf gelte, präsentiere sich derzeit aber nicht nur äußerst stabil. Das Industriemetall könnte auch immer noch Luft nach oben haben. Beflügelt werden könnte der Kurs von der nach wie vor hohen Nachfrage aus China.Dass die USA zeitnah ein recht umfangreiches Konjunkturpaket auf den Weg bringen könnten, dürfte die Nachfrage zusätzlich erhöhen und den Kurs ebenfalls stützen. Zumal das Minen-Angebot infolge der Pandemie unter Druck geraten sei - und zwar so sehr, dass die International Copper Study Group (ICSG) 2020 einen Rückgang der Minenproduktion von über 1 Prozent erwarte. Hinzu komme, dass im wichtigen Kupferstaat Chile aktuell Minen bestreikt würden. Folge: Für das Gesamtjahr erwarte die ICSG ein globales Angebotsdefizit von rund 50.000 Tonnen, während die Kupferproduzenten-Organisation "International Wrought Copper Council" (IWCC) sogar ein Minus von über 240.000 prognostiziere. (Ausgabe vom 30.10.2020) (02.11.2020/ac/a/m)