Und nicht nur das: Goldman Sachs erwarte bei Rohstoffen sogar einen Ertrag von 10 Prozent über zwölf Monate, da der US-Dollar demnächst wieder schwächele. "Die Auswirkungen eines Handelskriegs auf die Rohstoffmärkte werden sehr gering sein, mit der Ausnahme von Sojabohnen, bei denen eine vollständige Umlenkung der Lieferungen nicht möglich ist", würden die Analysten um Jeffrey Currie in einer Notiz vom 4. Juli schreiben.



Rohstoffe hätten unter der wachsenden Besorgnis der globalen Anleger über die möglichen Auswirkungen der von Washington geplanten Handelszölle und der drohenden chinesischen Gegenmaßnahme sichtlich gelitten. Im Juni habe der Bloomberg Commodity Index den größten monatlichen Einbruch seit Mitte 2016 verzeichnet, mit Verlusten vor allem bei Kupfer und Sojabohnen. Auch die Energiemärkte hätten in diesem Monat im Fokus gestanden: Die OPEC-Mitgliedstaaten und Russland hätten sich darauf geeinigt, das Angebot zu erhöhen, nachdem die Rohölpreise gestiegen seien.



"Obwohl Rohstoffe ihren Status als Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2018 behalten, gab es im Juni einen erheblichen Rückschlag getrieben von der Schwäche der Schwellenmarktnachfrage, Handelskriegssorgen und dem Ausstieg der "OPEC+"-Gruppe aus Förderkürzungen", hätten die Analysten geschrieben. "All diese Bedenken wurden überverkauft. Selbst Sojabohnen, die von allen Aktiva am stärksten durch Handelskriege gefährdet sind, sind jetzt ein Kauf." (06.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs ist bekannt dafür, mit seiner Marktmeinung gerne mal aus der Reihe zu tanzen, so die Experten von "FONDS professionell".So auch diesmal: Während zahlreiche Strategen befürchten würden, dass eine Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und wichtigen Außenhandelspartnern nicht zuletzt an den globalen Rohstoffmärkten tiefrote Spuren hinterlassen dürfte, schreibe die Wall Street-Bank in einem Bericht, aus dem Blomberg News zitiere, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen gnadenlos negativ übertrieben dargestellt würden.