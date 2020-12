Bonn (www.aktiencheck.de) - Aktien spanischer Versorger haben sich seit dem Ende der großen Finanzkrise 2009 um 360 Prozentpunkte besser entwickelt als spanische Bankaktien, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Der Hauptgrund: Im selben Zeitraum seien die Gewinne der Versorger sechs Mal so stark wie die der Finanzinstitute gestiegen, die unter dem Niedrigzinsumfeld in Europa, unter hohen Kreditausfällen, unter einem schwächelnden Geschäft in Lateinamerika und unter der Coronavirus-Krise gelitten hätten. Zuletzt habe sich jedoch eine Performancewende angedeutet: Im November habe die Outperformance spanischer Banken gegenüber Versorgern 43 Prozentpunkte betragen. COVID-19-Impfstoffe, die Besserung der globalen Konjunktur sowie die absehbare Erholung der Nettozinsmargen im kommenden Jahr sprächen dafür, dass Aktien spanischer Banken weiter Boden gutmachen dürften. Der Bewertungsabschlag gegenüber Versorgern sei weiterhin enorm. Banken würden mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,5 gehandelt, Versorger mit einem KBV von 1,8. (08.12.2020/ac/a/m)





