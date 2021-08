Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (27.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) und hebt das Kursziel an.Toyota Motors sei trotz des Halbleiterengpasses und der unklaren COVID-Situation mit gutem Schwung in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet und habe die Analystenmeinungen klar übertroffen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr bleibe nach wie vor optimistisch. Dies, gepaart mit der starken Positionierung im Hybrid-Segment, bilde die Grundlage für einen Investment-Case.Aufgrund der attraktiven KGV-Bewertung im Peer-Group-Vergleich erhöht Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel für die Toyota Motor-Aktie von JPY 8.750 auf JPY 11.000 und seine Empfehlung lautet somit weiterhin "kaufen". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity