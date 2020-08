Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

54,00 EUR +2,27% (06.08.2020, 15:12)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

6.800 JPY +2,29% (06.08.2020)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (06.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp.

Natürlich könne sich auch Toyota nicht der Corona-Krise entziehen, allerdings würden es die Japaner als einer von wenigen Autokonzernen schaffen, im Quartal von April bis Juni sowohl beim operativen Ergebnis als auch beim Nachsteuerergebnis in den schwarzen Zahlen zu bleiben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Corona-Krise dürfte jedoch die Konsolidierung im Automobil-Sektor vorantreiben. Hier liege Toyota bereits weit vorne, hätten die Japaner in den letzten Jahren aber bereits Subaru (Beteiligung von 20%), Suzuki (4,9%) und Mazda (5,1%) enger an sich gebunden. Zusammen seien die vier japanischen Automobil-Konzerne auf einen Absatz von mehr als 16 Mio. Autos im Jahr 2019 gekommen. Die japanische Automobilindustrie scheine sich auf die Disruption der Automobilwelt vorzubereiten, die in den kommenden Jahren infolge der Elektromobilität und des Autonomen Fahrens, aber auch mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise, stark Tempo aufnehmen werde.

Mit Blick auf das gegenwärtige Marktumfeld bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Toyota-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 6.500 JPY. (Analyse vom 06.08.2020)