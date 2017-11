Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

54,60 EUR +0,81% (07.11.2017, 16:03)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (07.11.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen 2017/18 weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF), erhöht aber das Kursziel von 5.600 auf 6.200 JPY.Nachdem der Vorstand des japanischen Autobauers die im Mai veröffentlichten, nicht sonderlich ambitionierten Jahresziele bereits Anfang August angehoben habe, sei der Ausblick für die Ergebnisgrößen nun erneut verbessert worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Zusammenarbeit mit den beiden japanischen Wettbewerbern Mazda (auch kapitalmäßig unterlegt) und Suzuki werde intensiver, so dass sich mittelfristig deutliche Kosteneinsparungen bei Einkauf sowie Forschung & Entwicklung realisieren lassen sollten. Ein neuer japanischer Automobil-Riese scheine sich zu formen. Die Toyota Motor-Aktie notiere aktuell in der Nähe des Jahreshochs, was Schwope für eine recht anspruchsvolleBewertung halte.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Toyota Motor-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 5.600 auf 6.200 JPY angehoben. (Analyse vom 07.11.2017)