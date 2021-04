Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: FP, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: FP, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Total habe im ersten Quartal vor allem aufgrund höherer Öl- und Gaspreise sowie eines stärkeren Gashandelsgeschäfts seine Ertragslage stark verbessert.Total habe seinen bereinigten Nettogewinn (USD 3,5 Mrd.) im Vergleich zu Q4 20 fast verdoppelt. Trotz eines Rückgangs der Öl- und Gasproduktion um 7% habe Total im ersten Quartal einen bereinigten Nettogewinn von fast USD 2,0 Mrd. aus dem Öl- und Gasverkauf erwirtschaftet und stark von einem günstigeren Preisumfeld profitiert. Auch das Gas-Handelsgeschäft habe sein Ergebnis sowohl gegenüber Q1 20 als auch gegenüber Q4 20 verbessern können.Die Segmente Raffinerie und Marketing hätten ein wenig unter den geringeren Raffineriemargen und der schwachen Nachfrage nach Kraftstoffen aufgrund von Schließungen gelitten.Total habe beschlossen, sich in "Total Energies" umzubenennen. Das Unternehmen wolle bis 2021 rund USD 6 Mrd. in Projekte im Bereich erneuerbare Energien investieren.Total habe die Zwischendividende in Höhe von EUR 0,66 je Aktie beibehalten.Die letzte Empfehlung für die Total-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.