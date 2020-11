Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

36,12 EUR +4,70% (23.11.2020)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) weiterhin zu kaufen.Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon u.a. der Öl- und Gassektor (u.a. über höhere Absätze) profitieren sollte. Zudem seien die Ölpreise seit dem 06.11. um rund 5 USD je Barrel deutlich gestiegen und würden nun bei rund 46 USD je Barrel (Brent) bzw. 43 USD je Barrel (WTI) notieren.Die Ölpreise würden gegenwärtig auf der Angebotsseite v.a. von den historisch hohen Fördermengenkürzungen der OPEC bzw. der OPEC+ gestützt. Bisher sei die Compliance der OPEC+ bezüglich der Einhaltung der Fördermengenquote recht hoch gewesen. Eine Verlängerung des gegenwärtigen Kürzungsniveaus über mehrere Monate sei in der Diskussion. Allerdings erhöhe Libyen gerade die Ölproduktion, was die Compliance OPEC+ schwächen könnte. Ferner würden höhere Ölpreise tendenziell zu einer höheren Ölförderung außerhalb der OPEC+ führen.Nach dem deutlichen Ölpreisanstieg der letzten beiden Wochen sehe der Analyst hier das Potenzial für weitere deutliche Steigerungen als begrenzt an. Insgesamt sei zu konstatieren, dass sich die (kurzfristigen) Ertragsperspektiven des Öl- und Gassektors jüngst etwas aufgehellt hätten. Der Analyst sehe den Total-Konzern im Öl- und Gas-Coverage-Universum am besten auf die Herausforderungen des Sektors vorbereitet. Seine Prognosen habe er mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +1,49 (alt: +1,27) USD; berichtetes EPS 2020e: -2,69 (alt: -2,91) USD; DPS 2020e: unverändert 2,64 Euro; EPS 2021e: +3,11 (alt: +2,92) USD; DPS 2021e: unverändert 2,64 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:37,86 EUR +4,72% (24.11.2020, 11:18)