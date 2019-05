Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

47,01 EUR +0,87% (10.05.2019, 11:16)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Total habe mit Occidential eine bedingte Akquisition von Aktivitäten von Anadarko in Afrika vereinbart, für den Fall, dass Occidential mit seiner Übernahmeofferte für Anadarko erfolgreich sei. Nachdem Occidential sein Angebot in dieser Woche qualitativ verbessert habe (höherer Baranteil) und Chevron entschieden habe, kein neues Angebot für Anadarko vorzulegen, sei die Wahrscheinlichkeit eines Übernahmeerfolgs von Occidential nach Meinung des Analysten deutlich gestiegen.Der Kaufpreis für die afrikanischen Anadarko-Assets, die auch einen 26,5%igen Anteil am LNG-Projekt in Mozambique umfassen würden, betrage 8,8 Mrd. USD. Der Deal solle laut den Unternehmensangaben ab 2020 bei einem Brent-Preis von unter 50 (gegenwärtig: 70; Konsens für 2020e/2021e: jeweils 70) USD je Barrel Cashflow-positiv (freier Cashflow) sein und mehr als 1 Mrd. USD p.a. an freiem Cashflow nach 2025 (Start von Mozambique-LNG) liefern. Gleichzeitig sei die Ausschüttungspolitik (2018-2020) von Total abermals bestätigt worden.Insgesamt passe nach Erachten des Analysten der potenzielle Zukauf in die Strategie des Konzerns (mehr Gasgeschäft). Den genannten Kaufpreis erachte Diermeier als vertretbar. Die Finanzierung der Transaktion sollte angesichts der Cash-Generierung (Breakeven des organischen freien Cashflows vor Dividendenzahlung: <30 USD je Barrel) kein Problem darstellen. Die Analystenerwartungen hätten (vorerst) Bestand. Die Dividendenrendite (2019e: 5,8%) sei nach Ansicht des Analysten attraktiv und die Bewertung (u.a. KGV 2020e: 9,8) moderat. Die Strategie von Total halte Diermeier nach wie vor für überzeugend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:47,03 EUR +0,73% (10.05.2019, 11:12)