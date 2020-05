Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (07.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Man hat sich mittlerweile eigentlich schon daran gewöhnt: Fast täglich gebe es zu den Aktien von Energieriesen wie z.B. Total neue Analystenstudien. Der Tenor sei dabei meistens: Aufgrund der anhaltend niedrigen Ölpreise werde das Kursziel um den Betrag X gesenkt. Doch beim Papier der französischen Dividendenperle sei dies heute anders.So habe die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Total-Aktie von 35 auf 40 Euro angehoben. Das Anlagevotum laute unverändert "buy". Auch die UBS stufe die Total-Aktie mit "buy" ein und sehe den fairen Wert sogar bei 44 Euro.Für den "Aktionär" bleibe die Total-Aktie der klare Favorit im Sektor. Anleger könnten hier weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 26 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:32,95 EUR +3,76% (07.05.2020, 15:47)