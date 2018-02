Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (16.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Analyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) und erhöht das Kursziel von 50 auf 53 EUR.Mit einem bereinigten Nettogewinn von 2,9 Mrd. USD (+19%) habe Total die Markterwartungen (2,8 Mrd. USD) im vierten Quartal 2017 leicht übertreffen können. Während das Ergebnis des Upstreamgeschäftes (+79%) im Rahmen der Marktprognosen gelegen habe, sei der aus dem Verkauf von Atotech und Raffineriewartungsarbeiten in den USA resultierende Ergebnisrückgang im Downstreamgeschäft (-22%) nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Für das Gesamtjahr weise der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 10,6 Mrd. USD (+28%) aus. Total habe die Produktion im vergangenen Jahr um 4,6% auf 2,6 Mio. boe/d gesteigert. Dank der Inbetriebnahme neuer Projekte solle die Förderung auch im laufenden Jahr um 6% zunehmen. Damit befinde sich das Unternehmen auf gutem Kurs, seine mittelfristigen Produktionsziele (+5% p.a. zwischen 2016 und 2017) zu erreichen. Dabei hätten die operativen Kosten weiter gesenkt werden können. Diese lägen am unteren Ende des Branchendurchschnittes.In Folge einer deutlichen Erhöhung der Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft (+35%) sowie rückläufiger Investitionen (-24%) habe die Verschuldung im vergangenen Geschäftsjahr erheblich reduziert werden können. So sei die Nettoverschuldung in Relation zum Eigenkapital von 27% auf 14% gesunken. Die Preisschwelle, bei der das Unternehmen in der Lage sei, die Investitionen aus dem operativen Cash Flow zu bezahlen, solle in diesem Jahr auf 25 USD/bbl sinken. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern eine Erhöhung der Ausschüttungen angekündigt. So werde für das laufende Jahr eine Dividende von 2,56 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Bis zum Jahr 2020 solle diese dann bis auf 2,72 EUR je Aktie steigen. Des Weiteren plane das Unternehmen im Zeitraum 2018 bis 2020 Aktienrückkäufe von bis zu 5 Mrd. USD.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Total-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 50 auf 53 EUR angehoben. (Analyse vom 16.02.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:45,45 EUR +0,34% (16.02.2018, 14:13)