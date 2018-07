Kursziel

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 61,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 23.07.2018 56,00 Neutral UBS AG Jon Rigby 20.07.2018 60,00 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 19.07.2018 54,00 Underweight J.P. Morgan Christyan Malek 17.07.2018 60,60 Buy HSBC Kim Fustier 16.07.2018 58,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 06.07.2018 66,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 05.07.2018 67,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.07.2018 54,00 Sector Perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 02.07.2018 59,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 28.06.2018 62,50 Kaufen Nord LB Oliver Drebing 26.06.2018 62,00 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 11.06.2018 59,00 Buy Société Générale Irene Himona 05.06.2018 65,00 Outperform BNP Paribas Theepan Jothilingam 23.05.2018 58,00 Kaufen LBBW Achim Wittmann 07.05.2018 60,00 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 02.05.2018 58,00 Strong Buy S&P Capital Jia Man Neoh 27.04.2018

Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

52,66 EUR -0,45% (25.07.2018, 11:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

52,61 EUR -0,49% (25.07.2018, 11:23)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.07.2018/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 67,00 oder 54,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. wird am 26. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, stammt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs: Das Kursziel wurde von 65 auf 67 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Große europäische Ölwerte dürften im zweiten Quartal den höchsten Free Cashflow seit fast einer Dekade und ein starkes Produktionswachstum vorweisen, schrieb Goldman Sachs-Analyst, Michele della Vigna, in einer am 4. Juli vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Halbjahr sei aber noch mehr zu erwarten. Total, ENI und BP zählt der Analyst zu den Kandidaten mit einer in diesem Jahr besonders starken Projektpipeline.Die US-Bank J.P. Morgan hat wiederum die Einstufung für Total auf "underweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Gewinne europäischer Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal um durchschnittlich fast 70 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen sein, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am 17. Juli vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sollte zudem von hohen Free Cashflows und Aktienrückkäufen profitieren. Für den französischen Ölriesen seien die Aussichten hingegen weniger gut.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Börsenplätze Total-Aktie: