Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 67,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 09.08.2018 - Underweight J.P. Morgan Christyan Malek 07.08.2018 62,50 Buy UBS AG Jon Rigby 03.08.2018 61,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 01.08.2018 56,00 Hold Deutsche Bank Lucas Herrmann 31.07.2018 61,00 Kaufen LBBW Achim Wittmann 31.07.2018 55,00 Sector Perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 30.07.2018 67,90 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 27.07.2018 62,00 Strong Buy S&P Capital Jia Man Neoh 27.07.2018 62,00 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 27.07.2018 66,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 27.07.2018 58,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.07.2018

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.08.2018/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 67,90 oder 55,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 26. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli hervorgeht, haben die kräftig gestiegenen Ölpreise dem französischen Ölkonzern Total im zweiten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Zudem habe Total von seinem Sparkurs profitiert. Der bereinigte Nettogewinn sei um 44 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Analysten hätten allerdings noch etwas mehr erwartet. Den Aktionären wolle Total eine Quartalsdividende von 0,64 Euro zahlen.Die erneut verhängten US-Sanktionen gegen den Iran und die Kürzungen des Ölkartells OPEC hätten den Ölpreis im zweiten Quartal auf neue Höhen getrieben. Im Schnitt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74 Dollar gekostet. Dank neuer Gasprojekte und Ölfelder sowie einer Reihe von Zukäufen werde Total in diesem Jahr mehr Öl und Gas fördern als geplant. Das Unternehmen erhöhte zum zweiten Mal sein Produktionsziel, ergänzt dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat die Einstufung nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Quartal auf "overweight" mit einem Kursziel von 67,90 Euro belassen. Finanzchef Patrick de la Chevardiere habe hervorgehoben, dass die Gewinnschwelle selbst nach der Ausschüttung der vollen Bardividende bei 50 US-Dollar je Barrel Öl liege, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am 27. Juli vorliegenden Studie.Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Total S.A. nach Zahlen von 54 auf 55 Euro erhöht und die Einstufung auf "sector perform" belassen. In allen seinen vier Sparten habe der französische Ölkonzern im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb RBC-Analyst Biraj Borkhataria in einer am 30. Juli vorliegenden Studie. Dabei habe es vor allem beim Gewinn und beim Cashflow starke Verbesserungen gegeben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: