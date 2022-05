Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,93 EUR -0,47% (16.05.2022, 09:10)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,92 EUR +0,31% (16.05.2022, 09:06)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (16.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein klarer Kauf.Der französische Öl- und Gasriese TotalEnergies mache beim Konzernumbau weg von fossilen Energien hin zu Erneuerbaren Energien weiterhin kräftig Dampf. So plane das Unternehmen Medienberichten zufolge gemeinsam mit dem Energieversorger Engie die Übernahme der Erneuerbare-Energien-Einheit des französischen Einzelhändlers Casino."Nach unseren Informationen hat der Einzelhändler Rothschild und vier weitere Banken mit dem Verkauf der Einheit beauftragt ... dessen Wert bei rund 1,5 Milliarden Euro liegt", habe die Zeitung Les Echos unter Berufung auf vertraute Kreise berichtet.Darüber hinaus hätten TotalEnergies und Partner Ørsted am Freitag bekannt gegeben, dass sie sich zusammen an den Ausschreibungen für zwei riesige Offshore-Windparks würden beteiligen wollen. Die Windparks Holland Coast West sollten rund 53 km vor der niederländischen Küste errichtet werden. Die Gesamtleistung solle sich auf etwa 1,5 Gigawatt (GW) belaufen.Der tiefgreifende Umbau, durch den der Konzern auch bei Erneuerbaren Energien zu einem der Global Player aufsteigen solle, mache absolut Sinn. Finanziell sei dieser Kraftakt für TotalEnergies dank der sprudelnden Gewinne im Öl- und Gasgeschäft relativ problemlos zu stemmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.