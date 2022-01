XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,75 EUR +2,30% (12.01.2022, 14:52)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,775 EUR +2,47% (12.01.2022, 14:57)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Der Jahresauftakt bei Energietiteln wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) oder TotalEnergies sei bereits stark gewesen - und es sehe aktuell ganz danach aus, als könnte sich dieser positive Trend weiter fortsetzen. Denn die Ölpreise hätten nach ihrem gestrigen Höhenflug heute erneut zugelegt. Brent, WTI & Co hätten am Dienstag von der wieder gestiegenen Risikofreude an den Kapitalmärkten profitiert.Anleger hätten darauf gesetzt, dass die US-Notenbank FED mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die hohe Inflation in den Griff bekommen könne, ohne den konjunkturellen Aufschwung zu gefährden. Damit würde auch die Nachfrage nach Öl als Schmiermittel der Weltwirtschaft weiter anziehen. US-Notenbankchef Jerome Powell habe angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflationsrate für die Zeit ab März eine Erhöhung des Leitzinses signalisiert.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise auf die Aussage von Powell, laut der die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die US-Wirtschaft kurzlebig sein dürften. "Die Marktteilnehmer am Ölmarkt zogen daraus ihre eigenen Schlüsse und deckten sich in Erwartung einer weiterhin robusten Ölnachfrage mit Öl-Terminkontrakten ein", so Fritsch. Der Ölpreis profitiere zudem von dem gestiegenen Risikoappetit, der sich in gestiegenen Aktienmärkten widerspiegle.Zudem habe das American Petroleum Institute (API) für die vergangene Woche einen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Anleger hätten dies als ein Zeichen der Angebotsknappheit am Ölmarkt interpretiert. Auch dies habe die Ölpreise gestützt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: