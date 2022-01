Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,645 EUR -0,18% (24.01.2022, 09:04)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,91 EUR +0,58% (24.01.2022, 09:14)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Energiekonzerne TotalEnergies und Chevron würden sich ein Jahr nach dem Militärputsch in Myanmar komplett aus dem südostasiatischen Land zurückziehen. Die sich weiter verschlechternde Menschenrechtssituation und generelle Lage habe zu der Entscheidung geführt, sich nach Aufgabe laufender Projekte auch aus der Gasförderung im Yadana-Feld zurückzuziehen, habe TotalEnergies mitgeteilt.Mit dem Schritt werde auch auf die Forderung von Menschenrechtsorganisationen und Anteilseignern eingegangen, die hätten verhindert sehen wollen, dass Erträge aus der Gasförderung den Machthabern in Myanmar zugutekämen. Dazu habe TotalEnergies am Ende keine andere Möglichkeit als den kompletten Rückzug gesehen.Die Gasförderung unter der Regie von TotalEnergies werde innerhalb der vertraglichen Kündigungsfrist von sechs Monaten auslaufen, während der das Unternehmen die Energieversorgung weiterhin verlässlich sicherstellen wolle. Eine finanzielle Kompensation für die Franzosen werde es nicht geben.In Myanmar habe die Armee vor einem Jahr die Macht übernommen. Das Militär habe die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Jeder Widerstand werde mit brutaler Härte unterdrückt. In vielen Teilen des Landes hätten sich lokale bewaffnete Einheiten gebildet, um Widerstand gegen die Junta zu leisten.Der US-Öl- und Gasmulti Chevron habe am Freitag ebenfalls bekannt gegeben, sich aus Myanmar zurückzuziehen. Dabei hätten sich die Amerikaner der Entscheidung von TotalEnergies angeschlossen. Chevron sei kein Betreiber des Gasprojekts im Yadana-Feld und habe dort selbst nur einen Minderheitsanteil, habe ein Sprecher erklärt. Genaue Angaben zum Zeitplan habe das Unternehmen nicht gemacht. Der Rückzug solle geplant und geordnet erfolgen, habe es in einem Statement geheißen.Die Aktie von TotalEnergies bleibt angesichts der guten Aussichten für Energietitel, der breiten Aufstellung, der soliden Bilanz und der günstigen Bewertung nach wie vor ein Kauf (Stoppkurs: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: