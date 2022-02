Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,50 EUR -1,56% (02.02.2022, 15:36)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,40 EUR -1,68% (02.02.2022, 15:46)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (02.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Werde der Besuch der Zapfsäule bald wieder günstiger? Es sehe nicht danach aus. Trotz hoher Ölpreise drehe der Produktionsverbund OPEC+ den Ölhahn nicht weiter auf als geplant. Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz habe beschlossen, die Ausweitung der Tages-Fördermenge um 400.000 Barrel wie in den vergangenen Monaten auch im März fortzusetzen.Allerdings hätten die beteiligten Länder zuletzt die monatlichen Erhöhungen nicht wie geplant umgesetzt und würden somit weniger Öl als vereinbart fördern. Während Länder wie Angola und Nigeria nicht in der Lage seien, mehr zu produzieren, wollten Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate kein zusätzliches Öl in den Markt pumpen, hätten Energie-Analysten der Commerzbank geschrieben.Die in Wien ansässige Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Kooperationspartner seien als OPEC+ für rund 40 Prozent der globalen Förderung verantwortlich. Ihre knappe Produktion gelte als ein Grund für die gestiegenen Ölpreise, die sich in der Nähe ihres Höchststandes seit Herbst 2014 bewegen würden. Dazu kämen die solide Nachfrage nach Öl und Kraftstoffen sowie die geopolitische Krise um die Ukraine und Russland.Die gestiegenen Energiepreise hätten Auswirkungen auf Verbraucher. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass die Inflationsrate im Euroraum zu Jahresbeginn auf den Rekordwert von 5,1 Prozent gestiegen sei. In Deutschland würden sich die Preise für Benzin und Diesel auf Höchstständen bewegen.Die Erdölpreise hätten mit deutlichen Aufschlägen von rund einem US-Dollar auf die Entscheidung reagiert. Der US-Ölpreis WTI sei mit 89,71 Dollar auf den höchsten Stand seit Herbst 2014 gestiegen, Brent-Rohöl habe leicht unter seinem höchsten Stand seit 2014 notiert.Für die Verbraucher seien das schlechte Nachrichten, für die großen Ölmultis und damit auch für die Aktionäre von Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M), TotalEnergies, Exxon Mobil und BP . Die Aktien würden sich seit Monaten stark präsentieren und ein Ende dieser Stärke sei angesichts dieser Nachricht auch nicht zu erwarten. Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link