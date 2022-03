Kursziel

TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 55,00 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 25.02.2022 57,00 Buy Jefferies Giacomo Romeo 23.02.2022 70,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 22.02.2022 55,00 Halten RBI Bernd Maurer, Oleg Galbur 15.02.2022 57,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 14.02.2022 59,00 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 14.02.2022 70,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 11.02.2022 60,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 10.02.2022



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (03.03.2022/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 55,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE hat am 10. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 10. Februar berichtete, sei der Ölkonzern TotalEnergies im vergangenen Jahr dank gestiegener Öl- und Gaspreise wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich sei der Überschuss auf rund 16 Milliarden US-Dollar geklettert. Dabei sei es dank weiterer Preissteigerungen im Schlussquartal deutlich besser gelaufen, als von Analysten erwartet.Die Anleger sollten zwar wie im Vorjahr eine Schlussdividende von 0,66 Euro erhalten, der Konzern habe aber eine Anhebung der quartalsweisen Ausschüttungen um 5 Prozent angekündigt. Zudem bringe TotalEnergies in der ersten Jahreshälfte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu zwei Milliarden Dollar auf den Weg.2020 hatte der Ölmulti wegen des beispiellosen Preiseinbruchs in der Corona-Krise noch riesige Beträge auf seine Bestände abschreiben müssen und dadurch einen Verlust von mehr als 7,2 Milliarden Dollar geschrieben, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von der britischen Investmentbank Barclays, die das Kursziel für den Titel nach Zahlen von 55 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen hat. Die Aktie des französischen Ölkonzerns sei unterbewertet, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 11. Februar vorliegenden Studie. Die Bewertung impliziere nachlassende Nachfrage nach fossiler Energie. Das neue Kursziel ergebe sich aus einem überarbeiteten Bewertungsmodell, das der spezifischen Situation der Ölkonzerne Rechnung trage.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur TotalEnergies-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick: