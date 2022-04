Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

TotalEnergies-Aktie

(EUR) Rating

TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 53,00 Buy HSBC Kim Fustier 21.04.2022 56,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 19.04.2022 55,00 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 07.04.2022 70,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 06.04.2022 50,00 Hold Jefferies Giacomo Romeo 06.04.2022 68,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 04.04.2022 50,00 Buy UBS Henri Patricot 25.03.2022 48,10 Hold Deutsche Bank James Hubbard 23.03.2022 56,00 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 23.03.2022 55,00 Halten RBI Bernd Maurer, Oleg Galbur 15.02.2022 57,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 14.02.2022



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

44,415 EUR -1,69% (26.04.2022, 17:06)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

44,38 EUR +0,79% (26.04.2022, 16:54)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.04.2022/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 48,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE legt am 28. April die Zahlen zum ersten Quartal 2022 vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Ergebnisse europäischer Ölkonzerne zum ersten Quartal dürften die stark positive Gewinndynamik des Vorjahres noch verstärkt haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 4. April vorliegenden Branchenstudie. Der Analyst gehe davon aus, dass die anhaltend starke Gewinnentwicklung den Weg für höhere Barmittelrückflüsse an die Aktionäre durch umfangreiche Rückkaufprogramme ebnen werde.Zurückhaltender ist indes Deutsche Bank Research: Analyst James Hubbard hat TotalEnergies von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 53,50 auf 48,10 Euro gesenkt. Hubbard habe in einer am 23. März vorliegenden Studie seine Öl- und Gaspreiserwartungen gehoben, nachdem die Ölpreise als Folge der russischen Invasion in die Ukraine zuletzt stark gestiegen seien. Für viele Unternehmen ergäben sich damit deutlich höhere Gewinnschätzungen. Shell bleibe sein "Top Pick" in der Ölbranche, gefolgt von BP und Repsol . Bei Total sehe der Analyst allerdings Risiken in Zusammenhang mit dem Konflikt wegen gewisser Abhängigkeit von Russland.Zudem hat Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie der TotalEnergies SE unter die Lupe genommen. Am Rohölmarkt würden zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage dominieren. Hintergrund seien die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und außerhalb Chinas belasten würden. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai gehe bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Jetzt seien auch die Bewohner Pekings zu Massentests aufgefordert worden."Die Bremsspuren dieser Maßnahmen auf die Ölnachfrage werden immer sichtbarer", habe Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank, kommentiert. Die Nachfrage nach Benzin, Diesel und Flugkraftstoffen in China könnte im April laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Auch gebe es weniger Angebotsausfälle, schreibe Fritsch. So scheine sich die Lage in Libyen zu normalisieren.Trotz der aktuellen Korrektur sei das aktuelle Preisniveau für TotalEnergies weiterhin eine Lizenz zum Gelddrucken. Der Vorstand dürfte diese Gewinne dazu verwenden, um zum einen den Aktionären üppige Dividenden auszuzahlen. Zum anderen werde weiter in Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, Lösungen zur E-Mobilität und vor allem Erneuerbare Energien (in diesem Bereich wolle TotalEnergies einer der weltweit führenden Konzerne werden) investiert.Die Aussichten für die Dividendenperle bleiben gut, Anleger können beim Musterdepottitel weiterhin zugreifen (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 25. April.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur TotalEnergies-Aktie?