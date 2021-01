Die Zahl der Anleger, die Aktien des Nio-Konkurrenten Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) gekauft hätten, sei im letzten Monat um 19% gestiegen, als das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen worden sei. Somit habe das in den USA ansässige Unternehmen seinen Status als zweitbeliebteste Aktie auf der eToro-Plattform im Dezember und für das gesamte Jahr 2020 beibehalten können.



Adam Vettese, Analyst bei eToro, kommentiere: "BioNano Genomics ist im letzten Monat wirklich aus dem Nichts aufgetaucht und konnte sich im Dezember in die Top 10 der beliebtesten Aktien bei globalen Privatanlegern katapultieren. Anfang Dezember dümpelte die Aktie bei etwa 0,50 US-Dollar vor sich hin und verstieß damit gegen die Geldkursregeln der Nasdaq, was das Halten des Unternehmens an der Börse gefährdete.



Es war jedoch ein fantastischer Monat, in dem die Berichterstattung über BioNano einen raschen Stimmungsumschwung bei den Anlegern bewirkte und die Bewertung des Unternehmens in die Höhe schnellen ließ. Neben dem ausgesetzten Vollzug durch die Nasdaq wirkten Spekulationen, dass Investoren dem Unternehmen eine neue Finanzierung anbieten wollten, und die Akkreditierung seiner Genomkartierungsplattform durch das College of American Pathologists wie Dynamit auf den Aktienkurs.



Etwas von diesem Schwung ist seit der Wiedereröffnung der Märkte im Jahr 2021 verloren gegangen, dennoch ist die Firma tatsächlich jetzt in einer viel besseren Position als noch vor einem Monat."



In Bezug auf die beliebtesten Aktien des Jahres 2020 füge Vettese hinzu: "Vor einem Jahr wäre es undenkbar gewesen, dass Nio, ein weitgehend unbekannter chinesischer Elektroautohersteller, das Jahr 2020 als die beliebteste Aktie auf eToro beenden würde.



Zusammen haben Nio und der US-Rivale Tesla die Herzen und Köpfe der Privatanleger erobert, die die von beiden Firmen vorangetriebene Post-Kohlenstoff-Evolution eindeutig begrüßt haben.



Da viele Regierungen entschlossen sind, ihre Länder in den nächsten zehn Jahren von umweltschädlichen fossilen Brennstoffen zu befreien, werden die führenden Unternehmen der so genannten "grünen" Branchen davon profitieren. Im Moment sind Nio und Tesla in Sachen Batterietechnologie meilenweit voraus. Aber das könnte sich ändern, wenn mehr traditionelle Hersteller die Kurve kriegen.



Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J), die einst geheimnisvolle Datenanalysefirma, ist 2020 ebenfalls aus dem Schatten getreten. Ihre rasant steigende Popularität zeigt, dass Anleger die Idee von Big Data und der Anwendung in der Gesellschaft begeistert.



Wieder einmal dominieren Tech-Titel die Liste der beliebtesten Aktien bei Privatanlegern weltweit. Ihre Beliebtheit ist zwar keine Selbstverständlichkeit, verdeutlicht aber, dass der Tech-Bullenlauf, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, noch ein Stück weitergehen kann." (13.01.2021/ac/a/m)







