4. Der australische Konzern Newcrest (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) rangiere auf Rang 4. Zuletzt habe Newcrest 52 Millionen Unzen an Reserven ausgewiesen.



5. Knapp dahinter rangiere mit 49,3 Millionen Unzen Gold Fields (ISIN: US38059T1060, WKN: 862484, Ticker Symbol: EDG, NYSE-Ticker-Symbol: GFI). Der Konzern habe durch die Asanko-Übernahme die Reserven leicht nach oben treiben können.



6. Obwohl in Sachen Produktion weiter vorne komme AngloGold Ashanti (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) nur auf Rang 6 mit Reserven von 44,1 Millionen Unzen.



7. Auch vergleichsweise weit hinten finde sich Kinross (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) wider. Der Konzern komme auf 24,3 Millionen Unzen.



8. Harmony Gold (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY) habe zuletzt 23,72 Millionen Unzen ausgewiesen. 47 Prozent der Reserven würden von den südafrikanischen Projekten, 53 Prozent aus Papua-Neuguinea stammen.



9. Polymetal (ISIN: JE00B6T5S470, WKN: A1JLWT) komme mit 23,7 Millionen Unzen auf Rang 9. Erfolgreiche Explorationsergebnisse hätten hier einen Anstieg von 6,3 Prozent gebracht.



10. Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) schließe die Top 10 ab. Der Konzern komme auf 21,6 Millionen Unzen. (04.02.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) muss heute erneut nachgeben und die 200-Tage-Linie, obwohl kurzzeitig überschritten, hat sich als harte Nuss herausgestellt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Von der Aufbruchsstimmung, die noch zu Wochenbeginn den Sektor umgeben habe, sei nicht mehr viel zu spüren. Die Edelmetalle würden korrigieren und bei Gold könne nach wie vor keine Entwarnung gegeben werden. Die 1.800 Dollar seien mittlerweile wieder in Reichweite und könnten auch unterschritten werden. Dennoch: Bei einigen Minen scheine das Tief mittlerweile eingezogen zu sein.Das Internetportal kitco.com habe sich die Mühe gemacht und hat die Top 10 der Goldminen-Unternehmen anhand der zuletzt gemeldeten Reserven ausgewertet. Die ersten Plätze seien wenig überraschend. Doch dahinter stehe sicher das eine oder andere Unternehmen, das nicht jeder Anleger so weit vorne erwartet hätte.1. Mit Reserven von 100,2 Millionen Unzen rangiere der weltgrößte Goldproduzent Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) auch hier auf Rang eins. Durch die Akquisition von Goldcorp seien die Reserven bei Newmont um über 50 Prozent nach oben geschossen.3. Auf Rang drei rangiere der russische Konzern Polyus (ISIN: US73181M1172, WKN: A2DT58). Zuletzt habe das Unternehmen 61 Millionen Unzen ausgewiesen, das sieen knapp fünf Prozent weniger gewesen als noch in dem Reserven-Update ein Jahr vorher.