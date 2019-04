Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

47,115 EUR +2,49% (25.04.2019, 12:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

51,30 USD +2,07% (24.04.2019, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tilray habe zuletzt eine mehr als 23.000 Quadratmeter große Produktionsanlage im portugiesischen Cantanhede eröffnet, die Tilrays Europa-Zentrum für Kultivierung, Anbau, Produktion und Distribution von medizinischem Cannabis sowie für die Forschung werde. Bislang habe Tilray etwa 20 Mio. Euro in die Anlage investiert. Möglich sei eine Erweiterung der Anlage.Der europäische Tilray's Campus diene auch als Zentrum für die klinische Forschung und die Entwicklung der Produktion innerhalb Europas. Tilray beschäftige hier mehr als 100 Mitarbeiter und man plane eine Verdoppelung dieser Zahl bis Ende 2019. Der Fokus liege dabei auf der Produktion und der in den kommenden Monaten erwarteten Ernte.Die Tilray-Aktie habe von der starken Entwicklung des Sektors in den letzten Wochen nicht profitieren können. Im Gegenteil, sie sei weiter deutlich zurückgegangen. Inzwischen sei die Tilray-Aktie jedoch auf ein durchaus interessantes Niveau gesunken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: