Börsenplätze Tilray-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

25,495 EUR +6,21% (15.02.2021, 11:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

29,00 USD -9,83% (12.02.2021, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Bei den Cannabis-Unternehmen sei es zuletzt heiß hergegangen. Besonders starke Kursauschläge habe die Tilray-Aktie von verzeichnet. Innerhalb weniger Tage sei es bei dem Papier von gut 20 Euro auf in der Spitze 62,40 Euro nach oben gegangen. Am heutigen Montagvormittag notiere die Tilray-Aktie wieder bei 25,11 Euro.Grund für den starken Kursanstieg: Die Reddit-Community sei aktiv gewesen. Zuletzt hätten sich Cannabis-Posts im Reddit-Forum WallStreetBets gehäuft und die Aktien kräftig nach oben getrieben. Erst GameStop, dann Silber, jetzt Cannabis: Die WallStreetBets-Trader würden ein Thema entdecken, euphorisch kaufen und die Kurse dann zum Einsturz bringen. So sei auch der massive Kursrückgang zuletzt zu erklären. Fundamentale Nachrichten habe es derweil keine gegeben. Aber man könne sich schon einmal einen wichtigen Termin vormerken: Am Mittwoch, 17. Februar, veröffentliche Tilray nachbörslich seine Quartalszahlen.Cannabis sei zuletzt neben Wasserstoff oder Kryptowährungen zu einem weiteren wichtigen Trendthema an den Börsen geworden. Für Fantasie in der Branche sorge spätestens seit der US-Wahl die international diskutierte Legalisierung von Marihuana. Spekulationen über eine baldige Legalisierung in den USA treie derzeit die Kurse im Sektor, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cresco Labs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link