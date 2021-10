Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

9,83 EUR +13,38% (19.10.2021, 20:56)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

11,3158 USD +12,37% (19.10.2021, 20:43)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem ruhigen Handelsstart in den Dienstag würden die Aktien von kanadischen Cannabis-Unternehmen mächtig aufdrehen. Besonders stark performe die Aktie von Tilray, die prozentual zweistellig in die Höhe schnelle. Der Grund für den Kurssprung sei eine positive Erwähnung beim populären Nachrichtensender CNBC.Laut einem Beitrag auf Seeking Alpha habe Jon Najarian, Marktkommentator bei CNBC, positive Aussagen zum Optionshandel der Aktie gemacht. Demnach habe der Marktbeobachter festgestellt, dass die Call-Optionen für kanadische Marihuana-Unternehmen ein hohes Volumen hätten. "Ich bin bei der Party dabei und hoffe, dass wir noch viel höher steigen", werde Najarian zitiert.Im Windschatten von Tilray würden auch andere kanadische Cannabis-Aktien seit der Erwähnung kräftig zulegen. Canopy Growth und Aurora Cannabis würden um je gut sechs Prozent nach oben klettern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: