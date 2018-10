Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

124,75 EUR +4,08% (04.10.2018, 18:45)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

143,1737 USD -8,71% (04.10.2018, 18:46)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (04.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Noch 13 Tage bis zur Legalisierung von Marihuana in Kanada - Cannabis-Titel würden bereits seit Wochen nur den einen Weg kennen: den durch die Decke. Allen voran der Pot-Stock Tilray versetze die Investoren in einen Rausch. Zweistellige Kursschwankungen seien die Regel und nicht die Ausnahme. Dies hänge vor allem mit der hohen Anzahl an engagierten Shortsellern zusammen bei einem vergleichsweise geringen Freefloat von knapp 24 Prozent - nun würden die Tilray-Bären frisches Futter bekommen.Wie der Cannabis-Player mitgeteilt habe, sei die Ausgabe einer Wandelanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung in Höhe von 400 Millionen Dollar an "qualifizierte institutionelle Investoren" geplant. Dem ersten Käufer werde eine Option eingeräumt, weitere Wandelanleihen in Höhe von zusätzlichen 60 Millionen Dollar zu zeichnen, so das Unternehmen. Das Geld wolle Tilray nutzen, um u.a. eine Hypothek von der Anlage in Nanaimo, British Columbia, zu begleichen. In der Nachbörse habe der Cannabis-Titel fünf Prozent nachgegeben.Die Tilray-Aktie werde trotz der Korrektur immer noch mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet. Zu viel des Guten! DER AKTIONÄR halte aktuell Aurora Cannabis für aussichtsreicher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: