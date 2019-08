Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (28.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Der chinesische Mischkonzern Fosun pumpe weitere Millionen in den britischen Reisekonzern. Die ebenfalls in Finanznöten steckenden Chinesen bekämen im Gegenzug drei Viertel der Reisesparte von Thomas Cook. An der Börse gebe der Kurs des TUI-Konkurrenten kräftig nach.Seit einem Jahr habe die Thomas Cook-Aktie über 90% ihres Werts verloren, Mitte Juli sei sie zeitweise auf dem Allzeittief von 4,30 Pence gehandelt worden. Nachdem der britische Konzern im Mai 2018 an der Börse noch mit insgesamt rund 2,2 Mrd. GBP bewertet worden sei, habe die Marktkapitalisierung zuletzt nur noch bei 95 Mio. GBP gelegen. Zum Vergleich: Der deutsche Konkurrent TUI komme trotz herber Kursverluste in den vergangenen Monaten aktuell auf 4,8 Mrd. GBP (5,3 Mrd. Euro)."Operation gelungen, Patient tot" müsse man im Falle Thomas Cook zwar nicht sagen. Doch die kurstreibenden Hoffnungen auf eine Übernahmeschlacht mit dem türkischen Unternehmer Neset Kockar seien nun verflogen. Und die Möglichkeit eines Delistings vertreibe auch die letzten Optimisten. Die Thomas Cook-Aktie sei keinen Kauf wert, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: