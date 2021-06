Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

62,14 USD +5,29% (17.06.2021, 22:00)



ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



Nasdaq-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (18.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe einen 10:1-Split durchgeführt und damit sehr an Attraktivität gewonnen. Abzulesen sei das auch im Kursverlauf: Die The Trade Desk-Aktie habe die 50-Tage-Linie zurückerobert und auch den Widerstand bei 60 USD überwunden. Anleger könnten nun auf einen Anstieg bis zum GD200 spekulieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.06.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:53,36 EUR +2,28% (18.06.2021, 12:22)