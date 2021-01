Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (14.01.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Die vorläufigen Zahlen der The NAGA Group AG (kurz: NAGA) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 seien erwartungsgemäß von einer sehr hohen Wachstumsdynamik geprägt gewesen. Die Umsatzerlöse in Höhe von 25,9 Mio. EUR (VJ: 6,22 Mio. EUR) hätten dabei deutlich über dem Vorjahreswert und etwas über der zuletzt im Dezember 2020 veröffentlichten Umsatzschätzung des Analysten gelegen (GBC-Prognose: 24,9 Mio. EUR).Neben dem allgemein günstigen von hohen Volatilitäten und damit einer hohen Transaktionsaktivität geprägten Marktumfeld, habe die umgesetzte Fokussierung und Restrukturierung der NAGA Früchte getragen. In 2019 sei die Konzentration auf das Kerngeschäft Online Brokerage umgesetzt und die entsprechenden Vermarktungsaktivitäten für das Hauptprodukt Naga Trader verstärkt worden. Das Handelsvolumen habe sich deutlich auf 120 Mrd. EUR (VJ: 44 Mrd. EUR) und die Anzahl der Transaktionen auf 6,3 Mio. (VJ: 2,9 Mio.) verbessert. Trotz der verstärkten Marketingaktivtäten sei die NAGA in der Lage gewesen, mit einem EBITDA in Höhe von rund 6,0 Mio. EUR (VJ: -12,18 Mio. EUR) eine ansehnliche EBITDA-Marge in Höhe von über 23% zu erreichen. Das vorläufige EBITDA liege dabei knapp unter den bisherigen Analystenprognosen (GBC-Prognose: 6,49 Mio. EUR).Deutlich oberhalb der Analystenerwartungen liege hingegen die neue NAGA-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021. Die fortgesetzte globale Vermarktung des Naga Traders sowie noch intensivere Vertriebs- und Marketingaktivitäten sollten im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 50 bis 52 Mio. EUR ermöglichen. Geplant sei es zudem die globale Expansion mit dem geplanten Markteintritt in Australien und in Südamerika voranzutreiben. Darüber hinaus solle durch die weitere Verbesserung der Plattformqualität und des Kundensupports die Kundenabwanderung (Churn Rate) niedrig gehalten werden. Trotz dieser Maßnahmen sollten Skalierungseffekte zu einer weiteren Rentabilitätsverbesserung führen. Gemäß neuer Guidance werde ein EBITDA in einer Bandbreite von 13 bis 15 Mio. EUR erwartet.Als Resultat des damit angepassten DCF-Bewertungsmodells ergebe sich eine deutliche Steigerung des Kursziels auf 7,03 EUR (bisher: 4,30 EUR). Trotz des signifikanten Kursanstiegs der The NAGA Group-Aktie, die sich im Kalenderjahr 2020 mehr als versechsfacht habe, liege noch ein hohes Kurspotenzial vor.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 4,12 EUR je Aktie vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.01.2021)