Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (23.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die NAGA Group habe den Umsatz im ersten Halbjahr 2018 von 3,7 auf 8,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Während die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft um 23,8 Prozent auf 4,6 Mio. Euro hätten gesteigert werden können, habe die Gesellschaft aus Dienstleistungen insbesondere für die externe NAGA Development Association Ltd., den Emittenten des NAGA-Token, Erlöse in Höhe von 3,4 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 0 Euro). Auf dieser Basis habe das Unternehmen das EBITDA von -1,25 auf 2,2 Mio. Euro verbessern und den EBIT-Fehlbetrag von -3,6 auf -0,1 Mio. Euro reduzieren können. Die Resultate seien insofern bemerkenswert, weil das laufende Jahr noch von Entwicklungsarbeiten und einer deutlichen Ausweitung des Leistungsspektrums stark geprägt werde. Das Unternehmen habe u.a. die digitale Geldbörse NAGA Wallet, die Handelsplattform für virtuelle Güter NAGA Virtual und die Debit-Karte NAGA Card neu am Markt eingeführt. Weitere Bausteine des NAGA-Ökosystems (etwa eine Kryptobörse) seien in der Umsetzung. Ab dem nächsten Jahr werde der Fokus dann verstärkt auf die Kundengewinnung und die Monetarisierung gerichtet sein.NAGA habe die Erlöse im ersten Halbjahr deutlich steigern können, baue das Leistungsspektrum kontinuierlich aus und schaffe so die Grundlage für eine anhaltend hohe Dynamik. Zudem stelle die Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten für Steffen eine positive Überraschung dar. Der Analyst habe seine Schätzungen für das Gesamtjahr daher angehoben, zumal auch die vom Management nun ausgegebene Erlösprognose für 2018 mit 19 Mio. Euro über seiner bisherigen Taxe gelegen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link